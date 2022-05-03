Использованные медицинские маски добавили в бетон для его укрепления

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3 мая 2022, 12:48

Фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса добавила в отходы цивилизации миллиарды использованных одноразовых масок. Их утилизация достаточно проблематична, и ученые во всем мире думают об их переработке или вторичном использовании.

Бетон меньше подвержен растрескиванию, если в него перед заливкой добавляют мельчайшие армирующие волокна. Ученые из Университета штата Вашингтон задались вопросом, может ли полипропиленовая или полиэфирная ткань использованных медицинских масок стать источником этих волокон, сообщает ТК «Город будущего».

Они измельчили маски на волокна длиной от 5 до 30 мм и обработали их раствором оксида графена. Он добавил волокнам дополнительную площадь поверхности, что помогло им соединиться с пастой портландцемента. Полученный результат добавили в цемент — связующий компонент в бетоне — в объеме 0,1%.

Когда цемент, армированный такими волокнами, протестировали через месяц после его затвердевания, оказалось, что его прочность на разрыв стала на 47% выше, чем у необработанного портландцемента. Однако добавление волокон привело к небольшому снижению прочности на сжатие — всего на 3%.