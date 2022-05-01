Искусственный интеллект из Индии поможет в учете дальневосточных леопардов

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1 мая 2022, 19:01

Фото: pixabay.com

Фотографии с фотоловушек нацпарка «Земля леопарда» будет обрабатывать индийское программное обеспечение на основе нейронной сети. Обучить искусственный интеллект распознавать диких леопардов, тигров и других зверей российским ученым помогут индийские коллеги, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Миллионы фотографий редких животных национального парка «Земля леопарда» будет обрабатывать программа, называемая CaTRAT, которая уже несколько лет применяется в Индии.

В национальном парке «Земля леопарда» уже 10 лет проводят непрерывные исследования популяции краснокнижного леопарда, одной из самых редких в мире крупной кошки. За животными следят более 450 камер, ежегодно поступает более миллиона изображений. Ученые систематизируют данные, просматривая каждый файл вручную. Этот длительный и трудоемкий процесс впервые будет автоматизирован в рамках научного соглашения с Национальным управлением по охране тигров при Министерстве окружающей среды и лесного хозяйства Индии.

Первым этапом станет подготовка материалов с российских фотоловушек для обучения индийской программы отличать тигра от леопарда, белогрудого медведя от бурого, оленя от косули и других животных. Программа хорошо справляется с определением видов животных из индийских джунглей, однако звери приморской тайги отличаются от своих тропических собратьев. Дополнительная сложность возникает из-за сезонности: из-за смены времен года внешний вид многих животных меняется.

Благодаря работе национального парка растет не только численность дальневосточных леопардов и амурских тигров, но и других животных.