ООН заявляет, что до 40% мировых земель в настоящее время деградируют

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1 мая 2022, 17:30

Фото: Соцсети

Растущий ущерб, вызванный в основном производством продуктов питания, ставит под угрозу способность прокормить растущее население планеты. По данным ООН в настоящее время до 40% всех земель на нашей планете классифицируются как деградированные, пишет «Тhe guardian».

Способность мира прокормить растущее население находится под угрозой из-за растущего ущерба, большая часть которого вызвана производством продуктов питания.

Выращивание продуктов питания на деградированных землях становится все труднее, поскольку почвы и водные ресурсы быстро истощаются. Деградация также способствует потере видов растений и животных и может усугубить климатический кризис, уменьшив способность Земли поглощать и хранить углерод, сообщается в документе.

Большая часть ущерба от людей исходит от производства продуктов питания, но потребление других товаров, таких как одежда, также вносит большой вклад. Большая часть деградации наиболее заметна в развивающихся странах, но коренная причина чрезмерного потребления происходит в богатом мире, например, в растущем потреблении мяса, которое требует гораздо больше ресурсов, чем выращивание овощей, и быстрой моде, которая мгновенно изнашивается, а затем выбрасывается.

Без принятия срочных мер деградация будет распространяться и дальше. Согласно отчету Global Land Outlook 2 к 2050 году площадь размером с Южную Америку будет добавлена к числу потерь, если нынешние темпы вреда сохранятся.

Ибрагим Тиау, исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, сказал: «Деградация земель влияет на продовольствие, воду, углерод и биоразнообразие. Всё это влияет на здоровье людей, сокращает доступ к чистой воде и усугубляет засуху».

Тиау призвал правительства и частный сектор инвестировать $1,6 трлн в следующем десятилетии, чтобы восстановить здоровье около 1 млрд гектаров деградировавших земель - площадь размером с США или Китай. Это составило бы лишь небольшую часть из 700 миллиардов долларов в год, потраченных на субсидии сельскому хозяйству и ископаемому топливу, но защитило бы почвы планеты, водные ресурсы и плодородие.



Тиау сказал: «Современное сельское хозяйство изменило лицо планеты больше, чем любая другая человеческая деятельность. Нам необходимо срочно переосмыслить наши глобальные продовольственные системы, которые ответственны за 80% обезлесения, 70% использования пресной воды и единственную самую большую причину утраты биоразнообразия суши».