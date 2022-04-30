ЮНИСЕФ: Засуха в Эфиопии привела к резкому росту детских браков

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30 апреля 2022, 14:55

Фото: pixabay.com

С голодом на Африканском Роге, «отчаянные» родители подталкивают все больше девочек к ранним бракам, такие данные опубликовал Международный чрезвычайный детский фонд ООН (United Nations International Children’s Emergency Fund — UNICEF).

В пострадавших от засухи районах Эфиопии наблюдается «резкое» увеличение числа детских браков, поскольку худшая чрезвычайная ситуация, вызванная климатом за последние 40 лет, подталкивает людей к краю пропасти, сказал глава ЮНИСЕФ.

Три подряд неудачных сезона дождей привели к голоду, недоеданию и массовому перемещению людей на Африканском Роге, включая некоторые районы Эфиопии, Сомали, Кении и Джибути.

Многие девочки в Эфиопии теперь сталкиваются с тем, чтобы выйти замуж в молодом возрасте, поскольку их родители стремятся найти дополнительные ресурсы через приданое от семьи мужа и надеются, что их дочери будут накормлены и защищены более богатыми семьями, предупредила Кэтрин Рассел, исполнительный директор ЮНИСЕФ.

В некоторых районах обширного региона Оромия наблюдается резкий рост этой практики, сообщило детское агентство ООН со ссылкой на данные местных органов власти, сообщает «Тhe guardian».

«Мы наблюдаем рост детских браков, которые довольно драматичны», - сказал Рассел, отметив, что более 600 000 детей, как полагают, бросили школу в результате засухи.

В зоне Восточного Харарге, где проживает 2,7 миллиона человек, случаи детских браков увеличились на 51%, с 70, зарегистрированных в течение шестимесячного периода в 2020-21 годах, до 106 за тот же период год спустя.

Согласно данным, полученным ЮНИСЕФ на этой неделе, в период с февраля по август прошлого года было зарегистрировано 672 случая детских браков, тогда как за шесть месяцев с сентября по март прошлого года это число подскочило до 2 282, показали данные местных органов власти.

Засуха угрожает отбросить Эфиопию назад в ее попытках снизить уровень детских браков, которые являются одними из самых высоких в мире. Согласно демографическим данным 2016 года, 40% девушек в восточноафриканской стране выходят замуж в возрасте до 18 лет, а 14% выходят замуж до своего 15-летия.