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В Сочи туристам запретят принимать сероводородные ванны в Агурских водопадах

, 13:33

В Сочи туристам запретят принимать сероводородные ванны в Агурских водопадах
Фото: Соцсети

Сотрудники Сочинского нацпарка сообщили, что с этого года туристам запрещается плескаться и принимать сероводородные ванны в Агурских водопадах, сообщает РИА новости.

«Здесь очень большая концентрация сероводорода. Даже убыхи (народ по культуре и быту родственный абхазам и адыгам — прим. ред.), которые нашли эти ванны, разбавляли их проточной водой. Сера в такой концентрации опасна», — сказал главный специалист по историко-культурному наследию заповедника Дмитрий Марков.

Кроме того, источники находятся в запущенном состоянии, что повышает риск появления других проблем, так что рекреационный объект станет доступен только для просмотра.

Сероводородные ванны образовались вследствие сейсмических процессов при естественном формировании рельефа

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