Тысячи животных стали мучениками боевых действий на Донбассе

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

28 апреля 2022, 15:41

Фото: pixabay.com

В этой восьмилетней войне есть трагедия людская, а есть – звериная. Боль, ранения, скитания, сиротство, смерти животных на войне – точное отражение глобальной беды. Собаки, лошади, коровы, козы, птицы, коты и другие стали заложниками и незащищенными жертвами ежедневных обстрелов, об этом сообщает «РИА новости».

Тысячи людей стали беженцами и были вынуждены покинуть свои дома и квартиры из-за регулярных обстрелов и угрозы опасности для жизни. За частую с собой успевали взять только самое необходимое и в этот список не всегда удавалось включить домашних питомцев. Но еще чаще животные оставались одни, потому что их хозяева погибали.

На улицах городов и деревень Донбасса оказались сотни и тысячи голодных, раненных, перепуганных взрывами и никому не нужных животных: собак, лошадей, котов.

Сердобольные люди начали создавать приюты для животных на Донбассе, кормить и лечить от полученных травм.

Волонтеры рассказывают, что, например, в Дебальцево до войны жили 15 тысяч человек, а когда начались обстрелы и многие эвакуировались, в городе осталось лишь две с половиной тысячи человек. И сотни брошенных домашних животных.

Сотрудники донбасских приютов рассказывают, что большинство собак и кошек попали в приюты после 2014 года. Чьи-то владельцы погибли, чьи-то дома были разрушены и люди больше не смогли содержать питомцев, кто-то уезжал, надеясь вернуться за собакой, но не вернулся. Все они жертвы войны.

Спасают не только домашних, но и диких животных.

Сейчас, несмотря на обострение военного конфликта, волонтеры не собираются покидать Донецк. От них зависят жизни невыпускных птиц, которые помогают растить птенцов и готовить их к выпуску в природу, травмированные белки, одна большая красноухая черепаха, которую спасли журналисты из военного Мариуполя, целая стая бездомных котов и собак.