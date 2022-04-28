Всемирный банк хочет прекратить продажи автомобилей для борьбы с «изменением климата»

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28 апреля 2022, 13:53

Фото: pixabay.com

Николас Стерн, один из самых влиятельных в мире экономистов по климату и бывший главный экономист Всемирного банка, заявил, что прекращение продажи автомобилей с обычными двигателями внутреннего сгорания (ДВС) может быть необходимым действием, которое мир должен предпринять для борьбы с изменением климата, сообщает «climate.news».

«Должна быть проведена правильная политика, включая отмену субсидий на ископаемое топливо, продвижение ценообразования на углерод, но ясность в отношении сроков децентрализации сети, ясность в отношении сроков прекращения продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания…», сказал Стерн во время апрельского совещания, организованного Группой Всемирного банка и Международным валютным фондом (ВМФ).

Комментарии Стерна об ископаемом топливе и возобновляемых источниках энергии были поддержаны нынешним президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом, который также сказал, что для мира важно отказаться от использования угля.

Пожелания Всемирного банка реализуются во многих частях мира, особенно в Калифорнии, где регуляторы чистого воздуха обнародовали план, который постепенно прекратит продажу новых автомобилей на бензине к 2035 году.

Электромобили уже становятся все более популярными в Калифорнии. В 2020 году продажи электромобилей составили 7,8 процента от всех продаж автомобилей в штате. В 2021 году это число подскочило до 12,4 процента от общего объема продаж.