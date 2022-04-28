Всепогодные солнечные батареи создали в лаборатории института «МИСиС»

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28 апреля 2022, 12:52

Фото: pixabay.com

Российские специалисты из научно-исследовательского института НИТУ «МИСиС» адаптировали технологию нанесения полупроводниковых слоев посткремниевых фотопреобразователей к промышленным стандартам, что позволит удешевить и упростить производство солнечных батарей, сообщает «c-o-k.ru».

По словам исследователей, кристаллы кремния, которые применяются в производстве солнечных батарей, отличаются сложностью и дороговизной изготовления, а кроме того, имеют серьезные ограничения в эксплуатации. Как альтернатива кремнию по всему миру активно исследуются перовскитные материалы, и сейчас КПД перовскитных солнечных элементов уже достиг эффективности коммерческих кремниевых.

Это позволяет с легкостью заменить кремний даже на готовых производственных линиях без замены оборудования. Их важное преимущество — низкая стоимость производства и высокие выходные характеристики.

В университете организовали полный цикл сборки перовскитных солнечных элементов по собственной изобретенной технологии. Лаборатория получила патент и готова к широкомасштабному производству и конкуренции с кремниевыми и зарубежными аналогами.