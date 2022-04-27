Миллионы людей должны сократить потребление воды в пострадавшей от засухи Калифорнии

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27 апреля 2022, 13:39

Фото: pixabay.com

Гигантский поставщик воды в Южной Калифорнии предпринял беспрецедентный шаг, потребовав от около 6 миллионов человек сократить свой наружный полив до одного дня в неделю, поскольку засуха продолжает преследовать штат, пишет «Ассошиэйтед Пресс».

Совет столичного водного округа Южной Калифорнии объявил чрезвычайную ситуацию с нехваткой воды и потребовал от городов и водных агентств, которые он поставляет, осуществить сокращение и обеспечить его соблюдение или столкнуться с огромными штрафами.

«Сейчас у нас недостаточно запасов воды для удовлетворения нормального спроса. Воды там нет», - сказала пресс-секретарь Столичного водного округа Ребекка Кимич. «Это беспрецедентная ситуация. Мы никогда раньше не делали ничего подобного».

Столичный водный округ использует воду из реки Колорадо и Государственного водного проекта для снабжения 26 государственных водохозяйственных учреждений, которые обеспечивают ею 19 миллионов человек, или 40% населения штата.

Столичный водный округ заявил, что в 2020 и 2021 годах было наименьшее количество осадков за всю историю наблюдений в течение двух лет подряд. Кроме того, озеро Оровилл, основное водохранилище Государственного водного проекта, достигло самой низкой точки в прошлом году с момента заполнения в 1970-х годах.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом попросил людей добровольно сократить потребление воды на 15%, но до сих пор жители не спешили достичь этой цели.

Несколько водохозяйственных округов ввели меры по сохранению водных ресурсов. Совет муниципального коммунального округа Ист-Бэй проголосовал за сокращение потребления воды на 10% и ограничение ежедневного использования для около 1,4 миллиона клиентов в округах Контра-Коста и Аламеда, включая Окленд и Беркли. Домохозяйствам будет разрешено использовать 6 литров в день.

Текущий стандарт для использования воды в жилых помещениях составляет 200 литров на человека в день.

Столичный водный округ будет контролировать использование воды, и, если ограничения не сработают, он может ввести полный запрет на полив на открытом воздухе уже в сентябре, сказала она.

Запад США находится в разгаре сильной засухи всего через несколько лет после того, как рекордные дожди и снегопады заполнили водохранилища до отказа. Ученые говорят, что этот цикл бумов и спадов обусловлен изменением климата, которое будет отмечено более длительными и более сильными засухами.