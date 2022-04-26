Средняя температура воздуха в арктической зоне за год повысилась на 2,9 С

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

26 апреля 2022, 16:16

Фото: pixabay.com

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) опубликовал Обзор гидрометеорологических процессов в Северной полярной области Земли за 2021 год.

Результаты мониторинга ведущего мирового научного центра по исследованию полярных областей Земли подтверждают общую тенденцию к потеплению в высоких широтах. Положительная аномалия среднегодовой температуры воздуха в арктической зоне в 2021 году сохранялась и превышала норму на 2,9 °С. При этом отмечается снижение темпов роста температуры.

«Стремительное сокращение площади льдов в Северном Ледовитом океане – это прямой результат глобального повышения температуры и изменения климата. Увеличение площади чистой воды в летний сезон имеет положительный хозяйственный эффект. Больше судов могут проходить по трассе Северного морского пути без ледокольной проводки, что благоприятно сказывается на увеличении грузопотока. Но для природной климатической системы увеличение площади чистой воды летом приводит к накоплению тепла в океане. Это означает, что природа сама усиливает тенденцию к потеплению. При этом анализ данных за длительный период регулярных наблюдений говорит, что резко усилившиеся в начале 2000 годов факторы потепления в арктических широтах в последние годы демонстрируют замедление. Рост температур, сокращение площади ледяного покрова и другие факторы изменения климата, имеют тенденцию к стабилизации», – рассказал Александр Макаров, директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

На трассе Северного морского пути арктических морей России наблюдались положительные аномалии температуры. Наибольшие изменения отмечались в морях Лаптевых и Карском, а наименьшие – в морях Чукотском и Восточно-Сибирском. По сравнению с 2020 г. в среднем температура воздуха по трассе Севморпути понизились на 2,9 °С – от 4,9 °С в 2020 году до 2,0 °С в 2021 году.

Изменения температуры атлантических вод в Северном Ледовитом океане за отчетный период полностью соответствуют значениям предшествующего года, что свидетельствует об отсутствии как положительного, так и отрицательного тренда температуры. Впервые за последние 8 лет выявлено понижение максимальной температуры атлантических вод на 0,13 °С.