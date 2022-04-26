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26 апреля 2022, 15:55

Фото: pixabay.com

Согласно опросу Gallup, ураганы и зимняя погода, такие как снег, ледяные бури и метели, были наиболее распространенными событиями, с которыми столкнулось население США в последнее время. Каждый третий американец говорит, что он лично пострадал от экстремального погодного явления за последние два года, пишет «The New York Times».

Новый отчет включал парализующий ледяной шторм в Техасе, один из крупнейших лесных пожаров в истории Калифорнии и мощный шторм, который убил десятки людей в регионе Нью-Йорка.

Тридцать три процента взрослых американцев заявили, что они пострадали от экстремальных погодных условий с 2020 года, чаще всего экстремальных холодов, согласно опросу, который был основан на интервью, проведенных в прошлом месяце с около 1000 взрослых, живущих во всех 50 штатах и Вашингтоне и округе Колумбия.

Согласно опросу, который имеет погрешность плюс-минус 4 процентных пункта. Те, кто живет на юге, скорее всего, скажут, что они пострадали от экстремальных холодов, ураганов или торнадо. Жители Запада назвали лесные пожары, экстремальную жару и засуху экстремальными погодными явлениями, с которыми они, скорее всего, столкнулись. Наводнения и ураганы были наиболее распространенными реакциями жителей Востока, в то время как жители Среднего Запада ссылались на снежные или ледяные бури, а также наводнения и торнадо.