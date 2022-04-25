Правительство утвердило постановление о национальном парке «Командорские острова»

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25 апреля 2022, 15:06

Фото: pixabay.com

Для сохранения культуры и традиций коренных народов Камчатского края, природный заповедник «Командорский», расположенный в Камчатском крае, преобразуют в национальный парк «Командорские острова», сообщается на сайте Правительства РФ.

Заповедник «Командорский» занимает более 3,5 млн га. Он включает два больших острова – Беринга и Медный, а также прилегающую акваторию Берингова моря и Тихого океана. Новый статус позволит выделить на этой территории особую зону, где коренные народы – командорские алеуты – смогут вести хозяйство (рыболовство, охоту, собирательство растений), заниматься художественными промыслами и ремёслами без получения каких-либо разрешений. Это поможет сохранить самобытность, культуру и традиции коренных малочисленных народов Камчатского края.