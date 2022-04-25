Экологи могут привлечь к ответственности совет директоров Shell за выбросы CO2

Голландская экологическая организация Milieudefensie направила письмо компании Royal Dutch Shell, в котором предупредила, что члены ее совета директоров могут быть привлечены к ответственности, если не примут меры по сокращению выбросов парниковых газов в соответствии с судебным решением.
В мае прошлого года суд в Гааге постановил, что Shell должна сократить выбросы углекислого газа на 45% к концу 2030 года по сравнению с уровнем 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.
В свою очередь Shell подала апелляцию на данное решение, которая будет рассмотрена не ранее 2023 года, заявив, что не может быть привлечена к ответственности в Нидерландах за события, происходящие по всему миру.