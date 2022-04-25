Экологи могут привлечь к ответственности совет директоров Shell за выбросы CO2

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25 апреля 2022, 14:13

Фото: pixabay.com

Голландская экологическая организация Milieudefensie направила письмо компании Royal Dutch Shell, в котором предупредила, что члены ее совета директоров могут быть привлечены к ответственности, если не примут меры по сокращению выбросов парниковых газов в соответствии с судебным решением.

В мае прошлого года суд в Гааге постановил, что Shell должна сократить выбросы углекислого газа на 45% к концу 2030 года по сравнению с уровнем 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

В свою очередь Shell подала апелляцию на данное решение, которая будет рассмотрена не ранее 2023 года, заявив, что не может быть привлечена к ответственности в Нидерландах за события, происходящие по всему миру.