Экологические итоги недели: Ученые создают гигантский радар для защиты Земли, лопасти ветряков убивают перелетных птиц

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

25 апреля 2022, 12:45 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

«Аргументы недели» сделали подборку самых интересных экологических событий прошедшей недели. Россия за пятилетний период произвела отходов в 53 раза больше, чем пшеницы и других зерновых культур, аналитики назвали самые мусорные отрасли промышленности. Столетнее разногласие ученых о том были-ли у динозавров перья завершен, уникальную окаменелость птерозавра с сохранившейся частью разноцветного оперения нашли в Бразилии. Национальная радиоастрономическая обсерватория создает новую систему радиолокационной защиты Земли, которая будет передавать сигналы от телескопа Грин-Бэнк и отражать их от Луны. Ветряная «зеленая» энергия убивает множество перелетных птиц.



Аналитики из FinExpertiza назвали самые «мусорные» отрасли российской промышленности. Первые три места по количеству отходов от производства занимает добыча полезных ископаемых. Говоря о масштабах объемах мусора, журнал Forbes сравнивает их с объемами урожая сельскохозяйственных культур. В 2015-2019 годах было сгенерировано 31,74 млрд тонн отходов и собрано 595 млн тонн зерновых. «Таким образом, за пятилетний период отходов в России собрали в 53 раза больше, чем пшеницы и других зерновых культур», - заключают эксперты.



Большая часть захоронений отходов приходится на недродобывающие отрасли - добычу угля, металлических руд и прочих полезных ископаемых, таких как камень, песок, глина, соль, асбест, а также алмазы. Речь идет именно обо всех отходах компаний, произведенных ими или на их территориях, а не только о бытовом мусоре в классическом понимании.



На прошедшей наделе стало известно, что ученые пришли к консенсусу о наличии перьев у птерозавров. Столетний спор завершен. В новом исследовании ученые описывают уникальную окаменелость птерозавра с сохранившейся частью разноцветного оперения, найденного в Бразилии. Эта находка наконец позволила разрешить вековой вопрос о покрове тела ящеров этого вида перьями, а не чешуей. Птерозавры жили бок о бок с динозаврами от 230 до 66 млн лет назад.



Удивительно хорошо сохранившиеся мягкие ткани птерозавра Tupandactylus imperator (летающий вид) в мезозойских окаменелостях возрастом 115 миллионов лет дали существенное представление об эволюции перьев.



Палеонтологи долгое время считали, что динозавры были покрыты чешуей. Так было до тех пор, пока в последние десятилетия не выяснилось, что многие из этих вымерших животных, как и их более поздние потомки — птицы — были покрыты перьями.



Международная группа палеонтологов обнаружила доказательства того, что птерозавры не только носили оперение, но и могли менять цвет своих перьев с помощью пигментов — меланосов. Это не значит, что они меняли цвет уже выросших перьев, но, как и современные птицы, возможно, могли сезонно или межсезонно линять.



Этот вид птерозавров известен необычной формой черепа, на котором находится большой высокий гребень. В найденной окаменелости был обнаружен пушистый ободок из перьев. В нём были и короткие тонкие перья, похожие на волосы, и пушистые разветвлённые перья. Исследование имеет важные последствия для понимания эволюции окраски перьев на основе меланина.



Так как форма меланосов в разных типах перьев птерозавров различалась, у этих животных, по словам учёных, также должен был быть генетический механизм для управления цветом перьев. Эта особенность важна для формирования цветового рисунка и показывает, что окраска была неотъемлемой особенностью даже самых древних перьев.



У современных птиц цвет перьев тесно связан с формой меланосомы. Так как типы перьев птерозавров имеют разную форму, то у них должен был быть генетический механизм, контролирующий цвет их перьев, делают вывод исследователи.



Авторы нового исследования также отмечают, что оперение птерозавров выполняло скорее функцию терморегуляции, чем сигнальную или маскировочную.



Национальная радиоастрономическая обсерватория объявила, что создает новую систему радиолокационной защиты, которая будет передавать сигналы от телескопа Грин-Бэнк и отражать их от Луны. Для приема обратного отраженного сигнала будут настроены массивы антенн в США — от Гавайев до Виргинских островов. Комбинация антенн действует как гигантская система радиолокационных изображений с высоким разрешением.



Мощные радиолокационные системы в течение нескольких десятилетий играли важную роль в изучении планет, лун, астероидов и других объектов Солнечной системы. Теперь им отведена «уникальная роль» в планетарной защите, а именно — «обеспечение защиты мира от разрушительных столкновений с астероидами и кометами», как это сформулировано в недавно опубликованном Десятилетнем обзоре планетарной науки и астробиологии.



Новое исследование, проведенное Университетом Восточной Англии (UEA), выделяет районы в Европе и Северной Африке, где строительство ветряных турбин или линий электропередач, увеличит риск гибели перелетных птиц. Для создания карты перелетов разных видов птиц ученые использовали данные GPS по отслеживанию птиц. Надо понимать, что птицы не просто умирают, их затягивают и разрубают крутящиеся лопасти ветряных турбин. У них практически нет шансов проскочить невредимыми. Полученные карты уязвимости показывают, что горячие точки столкновения особенно сконцентрированы в пределах важных миграционных маршрутов, вдоль береговой линии и вблизи мест размножения. К ним относятся западное средиземноморское побережье Франции, южная Испания и марокканское побережье - например, вокруг Гибралтарского пролива, а также - Восточная Румыния, Синайский полуостров и Балтийское побережье Германии.



Собранные данные GPS относятся к 1 454 птицам из 27 видов, в основном крупных парящих, таких, как белые аисты. Подверженность риску варьировалась в зависимости от вида. Часто несчастье случается с евразийской колпицей, европейским филином, лебедем-кликуном, иберийским императорским орлом и белым аистом - среди тех, кто постоянно летает на высотах, где они рискуют столкнуться с источниками «зеленой» энергии. В исследовании приняли участие международные команды из 15 стран. Авторы считают, что разработка новых ветряных турбин и линий электропередачи должна быть сведена к минимуму в этих областях с высокой чувствительностью, и сопровождаться мерами по снижению риска для птиц. Если правительства смогут лучше оценить риски для биоразнообразия, такие как риск столкновения с птицами, в процессе планирования на ранней стадии, то мир сможет ограничить воздействие на дикую природу, сохраняя при этом климатические цели. Такие меры могут включать в себя маркировку линий электропередач, чтобы сделать их более заметными, и внедрение систем, позволяющих останавливать ветряные турбины в периоды высокого трафика птиц, а также могут повлиять на планирование на ранней стадии постройки, такие как выбор места.



