Пандемия повлияла на температуру в Москве

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23 апреля 2022, 14:22

Фото: pixabay.com

Сотрудники географического факультета МГУ доказали, что карантинные ограничения привели к ослаблению «острова тепла» Москвы. Об исследовании сообщает информационное агентство РИА Новости.

«Остров тепла» — это метеорологическое явление, выражающееся в более высокой температуре воздуха в городе относительно окружающей его сельской местности. Явление связано с высокой плотностью городской застройки, удерживающей тепло. В частности, температура воздуха в центре Москвы обычно на два градуса выше, чем в Подмосковье.

«Резкое ослабление «острова тепла» Москвы мы отметили именно в тот период, когда действовали жесткие карантинные ограничения и антропогенные источники выбросов тепла резко уменьшились. Как результат – «остров тепла» Москвы в то время стал аномально слабым», - сообщил ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ, главный специалист Прогностического центра «METEO» Михаил Локощенко.

Эксперт уточнил, что к числу антропогенных факторов, повлиявших на микроклимат Москвы, относятся уменьшение промышленных выбросов и сокращение интенсивности дорожного движения в период самоизоляции.

К таким выводам специалисты пришли на основании проведенного подробного исследования температур и сопоставления других факторов мегаполиса в период пандемии.