Откуда в Индии появляются кенгуру?

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22 апреля 2022, 15:29

Фото: pixabay.com

На опушках лесов в восточной Индии люди натыкаются на голодных, испуганных сумчатых кенгуру, животных которых они не знают и ранее не встречали.

Трое из сумчатых были спасены офицерами дикой природы в этом месяце после того, как жители вызвали спасателей. Один из них был найден мертвым. Видеозаписи наблюдений широко распространялись в Индии, привлекая внимание всей страны, пишет «The New York Times».

Эксперты по дикой природе говорят, что животные почти наверняка родились на селекционных объектах в Юго-Восточной Азии и контрабандой ввезены по суше в Индию, где им, вероятно, было суждено стать экзотическими домашними животными.

Некоторые рассматривают эти наблюдения как пример того, насколько бесконтрольной и наглой стала контрабандная торговля дикими животными в Индии.

В Индии, по сути, «нет закона», в соответствии с которым люди могут быть арестованы или привлечены к ответственности за обладание экзотическими видами, сказала Белинда Райт, активистка дикой природы в Нью-Дели, столице Индии. Власти могут ссылаться только на таможенные правила, которые запрещают людям контрабанду животных без уплаты пошлин или получения разрешений на них, добавила она.

Животные не являются обычными домашними животными в Индии, но в последние недели кенгуру были замечены гуляющими по обочинам дорог в северо-восточном штате Западная Бенгалия, известном очаге контрабанды дикой природы.

Три животных были «напуганы и ранены и, казалось, искали что-нибудь поесть», — сказал г-н Датта о существах, которых он нашел в деревне Миланпалли.

Они были обезвожены и недоедают, когда их отвезли в Парк диких животных Северной Бенгалии, сафари-центр, по словам специалистов по дикой природе, которые присматривали за ними.

В последние годы таможенники в стране конфисковали многие тысячи неместных видов, включая соколов, зябликов, орангутанов, обезьян и ара. Некоторые из них находились под угрозой исчезновения; многие из них предназначались для продажи в качестве экзотических домашних животных.