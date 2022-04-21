НАСА: Следующие пять сближений астероидов с Землей произойдут в конце апреля

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21 апреля 2022, 13:39

Фото: ssd.jpl.nasa.gov

Приборная панель Asteroid Watch отслеживает астероиды и кометы, которые будут совершать относительно близкие сближения с Землей. НАСА опубликовало следующие пять приближений к Земле в пределах 7,5 миллиона километров или в 19,5 раз больше расстояния до Луны.

Объекты размером более 150 метров, которые могут приблизиться к Земле на этом расстоянии, называется потенциально опасными.

Среднее расстояние между Землей и Луной составляет около 385 000 километров.

Самый ближайший астероид пролетит рядом с Землей 22 апреля 2022 года, точнее сразу два в один день. Первый, его приблизительный размер 24 метра, примерно, как размер самолета. Ему присвоено имя «2022 ГУ3» и самое близкое в полете сближение с Землей составит 1,740,000 км. В эту же дату на расстоянии от Земли в 7,450,000 км пролетит сравнительно небольшой 10-метровый астероид «2017 UR2».

25 апреля 2022 года к Земле приблизится 9-метровый «2020 VN1» и пролетит на расстоянии 7,400,000 км.

28 апреля этого года астероид «418135 (2008 AG33)» размером с бруклинский мост примерно 457 метров, пролетит в 3,240,000 км от Земли.

И 5-й, под именем «2017 XO2» размером в 119 метров, примерно с многоэтажное здание, пролетит 1 мая 2022 на расстоянии 7,220,000 км от Земли.