За пятилетний период отходов в России собрали в 53 раза больше, чем пшеницы и других зерновых культур

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21 апреля 2022, 13:02

Аналитики из FinExpertiza назвали самые «мусорные» отрасли российской промышленности. Где первые три места по количеству отходов от производства занимает добыча полезных ископаемых.

За 2019 год в России было захоронено 1,2 млрд тонн производственных отходов, это рекордное количество за всю историю наблюдений. Такая масса сопоставима с годовым грузооборотом на железных дорогах России или с весом всей добытой в стране нефти за два года. Если сравнивать с другими крупными "объектами погребения", то захороненные за минувший год отходы весят примерно, как 200 пирамид Хеопса.

Большая часть захоронений приходится на недродобывающие отрасли - добычу угля, добычу металлических руд и добычу прочих полезных ископаемых, таких как камень, песок, глина, соль, асбест, а также алмазы.

Речь идет именно обо всех отходах компаний, произведенных ими или на их территориях, а не только о бытовом мусоре в классическом понимании.

Основные отходы недродобычи — это многотоннажные пустые породы, большая их часть засыпается в отвалы прямо в местах добычи.

Больше всего отходов захоранивают угледобывающие предприятия (513,4 млн тонн, или 43,5% от общей массы захороненных в 2019 году отходов), далее следует добыча металлических руд (492,2 млн тонн, или 41,7%) и добыча прочих полезных ископаемых (в их число входят камень, песок, глина, соль, асбест, а также алмазы; 142,4 млн тонн, или 12,1%). На эти отрасли приходится 97% всех захороненных в минувшем году отходов.

Для современного государства одной из важнейших целей в области экологии является именно сокращение захоронений и увеличение доли переработки и утилизации промышленного и бытового мусора.

Говоря о масштабах объемов мусора, журнал Forbes сравнивает объемы отходов с объемами урожая сельскохозяйственных культур. В 2015-2019 годах было сгенерировано 31,74 млрд тонн отходов и собрано 595 млн тонн зерновых. «Таким образом, за пятилетний период отходов в России собрали в 53 раза больше, чем пшеницы и других зерновых культур», - заключают эксперты.

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