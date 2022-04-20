«Зеленые» требуют запретить бонусы для боссов водопроводных фирм до тех пор, пока не прекратятся разливы сточных вод

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20 апреля 2022, 18:39

Фото: pixabay.com

Партия ищет законодательное право, поскольку исследование показывает, что руководители получили 27 миллионов фунтов стерлингов в виде бонусов за последние два года, не смотря на загрязнения природы. Бонусы должны быть запрещены, пока не прекратятся сбросы неочищенных сточных вод в реки, потребовали либеральные демократы, сообщает «Тhe guardian».

Записи Companies House показывают, что руководителям английских компаний по водоснабжению и канализации было выплачено 48 миллионов фунтов стерлингов в 2020 и 2021 годах, в том числе 27,6 миллиона фунтов стерлингов в виде бонусов, льгот и стимулов.

И это несмотря на недавние отчеты Агентства по окружающей среде, показывающие, что в 2020 и 2021 годах произошло 772 000 несанкционированных сбросов сточных вод - более 1000 в день.

Активисты считают, что деньги, потраченные на бонусы, лучше потратить на инфраструктуру для предотвращения разливов сточных вод, которые могут нанести вред дикой природе, а также здоровью человека.

«Планы либерал-демократов по запрету бонусов за канализацию не позволят руководителям водопроводных компаний получать ни копейки в виде бонусов до тех пор, пока наши водные пути не будут защищены от сточных вод. Этих боссов следует заставить вернуть миллионы фунтов, уже полученных в виде бонусов, чтобы помочь навести порядок в их беспорядке.

Пришло время послать сообщение консерваторам, что они больше не могут позволить боссам водопроводных компаний закачивать неочищенные сточные воды в наши реки и пляжи».

Этот законопроект, вероятно, вызовет напряженность среди консерваторов. В прошлом году правительство было вынуждено пойти на 180 градусный разворот после того, как депутаты-тори проголосовали за то, чтобы не запрещать сбросы сточных вод в реки.

Министр окружающей среды Ребекка Поу сказала: «Целостный подход к очистке наших рек является главным приоритетом для консерваторов, и мы ввели самые сильные меры для решения этой проблемы и сбросов сточных вод через Закон об окружающей среде и правительственное направление в Офват».