Птицы, которые строят куполообразные гнезда, могут быть обречены

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20 апреля 2022, 17:36

Фото: pxhere.com

Гнездо с крышей может обеспечить некоторым птицам большую защиту. Но виды птиц, которые строят более простые гнезда, могут быть более приспособлены к изменяющимся условиям, пишет издание «The New York Times».

Большинство из птичьих гнезд, которые вы замечаете имеют знакомую открытую и чашечную форму, идеально подходящую для закрепления яиц и, в конечном итоге, птенцов. И всего лишь около 30 процентов видов птиц строят сложные куполообразные гнезда с крышами.

Орнитологи давно считают, что куполообразные гнезда обеспечивают большую безопасность от хищников и погоды, новое исследование предполагает, что певчие птицы, которые выбирают более простые гнезда, могут быть лучше приспособлены для выживания в долгосрочной перспективе.

Почти все певчие птицы могут быть прослежены до Австралазии около 45 миллионов лет назад, когда Австралия была соединена с Антарктидой и покрыта пышными лесами вместо пересохших пустынь.

Статистический анализ черт певчих птиц и эволюции показал, что куполообразные гнезда были «наследственной архитектурой» домов певчих птиц, но затем заброшены в пользу более простых конструкций чашек, когда певчие птицы начали распространяться по всему остальному миру около 40 миллионов лет назад.

Эволюционные биологи, такие как Илиана Медина из Мельбурнского университета, задавались вопросом, почему куполообразные гнезда были оставлены так многими современными птицами, и почему только треть птиц строят их сегодня. Чтобы ответить на этот вопрос, она и ее коллеги изучили экологический успех строителей куполов по сравнению с строителями чашек, а затем связали эти данные с их эволюционной историей.

Для более чем 3 100 видов певчих птиц доктор Медина и его коллеги собрали столько данных, сколько смогли найти: насколько велики тела и ареалы птиц, их широта и высота, живут ли они в городах и, конечно же, какие гнезда они строят. Вся эта информация была необходима, потому что многие факторы влияют на то, насколько успешен вид, и доктор Медина хотел как можно точнее остановиться на типе гнезда.

Анализ выявил удивительные закономерности. Певчие птицы, которые строят куполообразные гнезда, как правило, имеют меньшие диапазоны, с более строгими климатическими потребностями.

Некоторые ученые считают, что, если куполообразные гнезда обеспечивают лучшую защиту, это может позволить ареалам птиц расширяться и выдерживать более разнообразные климатические условия. Результаты доктора Медины противоречат этому мнению.

Исследователи считают, что строители куполов могут быть менее адаптируемыми, чем строители чашек. Хотя куполообразные гнезда обеспечивают лучшую защиту от стихии, они также, как правило, больше - хищнику легче обнаружить. Большие гнезда также занимают больше времени для строительства и требуют больше материалов, потенциально ограничивая как время, так и место, где они могут быть построены, делая птиц менее склонными покидать опасную среду обитания.

Исследование также показало, что строители куполов с меньшей вероятностью будут жить в городах, возможно, из-за отсутствия подходящих мест гнездования, нехватки строительных материалов или даже потому, что города, как правило, теплее. Строителям куполов также требуется больше времени, чтобы построить гнезда, интуитивно понятный вывод, который до сих пор не был подтвержден глобальным анализом.