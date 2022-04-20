В Новосибирске выявили нарушения вывоза отходов из-за забастовки водителей мусоровозов

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20 апреля 2022, 14:55

Фото: pixabay.com

Нарушения вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО) выявили в Новосибирске на фоне забастовки водителей мусоровозов. Баки, переполненные отходами, были зафиксированы в Центральном и Железнодорожном районах города. Областные власти начали проверку по организации вывоза мусора, сообщает ТАСС.

Водители мусоровозов не вышли на смену, отказавшись работать на новых машинах. (Mercedes - шесть машин, Scania - пять, Камаз - восемь, ГАЗ - шесть).

По мнению водителей «ЭкоТранс-Н», автомобили являются недостаточно вместительными, из-за чего им приходится увеличивать количество рейсов и время работы. Участники забастовки требуют увеличения заработной платы на 40%.

Сейчас, по словам директора, компания рассматривает разные варианты решения проблемы, среди которых и увеличение заработной платы сотрудников, вышедших на забастовку.

Компания "ЭкоТранс-Н" является одним из крупнейших перевозчиков мусора на территории Новосибирской области. Согласно данным аналитической системы "СПАРК", по 50% доли в уставном капитале компании принадлежат "АМС Менеджмент" и "РУСЭКОГРУПП". В 2020 году "Экотранс-Н" получил пять из шести разыгранных на торгах контрактов на вывоз мусора на 2021-2023 годы.