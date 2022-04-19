Ветряная «зеленая» энергия убивает множество перелетных птиц

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19 апреля 2022, 15:26

Фото: pixabay.com

Новое исследование, проведенное Университетом Восточной Англии (UEA), выделяет районы в Европе и Северной Африке, где строительство ветряных турбин или линий электропередач, вероятно, увеличит риск гибели перелетных птиц, пишет «eurekalert.org».

Чтобы понять, где они чаще летают исследователи использовали данные GPS по отслеживанию птиц на высоте- 10-60 метров над землей для линий электропередач и 15-135 метров для ветряных турбин. Это позволило команде определить районы, где эти птицы будут более чувствительны к развитию береговых ветряных турбин или линии электропередачи.

Надо понимать, что птицы не просто умирают, их затягивают и разрубают крутящиеся лопасти ветряных турбин. У них практически нет шансов их проскочить при встрече.

Полученные карты уязвимости показывают, что горячие точки столкновения особенно сконцентрированы в пределах важных миграционных маршрутов, вдоль береговой линии и вблизи мест размножения. К ним относятся западное средиземноморское побережье Франции, южная Испания и марокканское побережье - например, вокруг Гибралтарского пролива - Восточная Румыния, Синайский полуостров и Балтийское побережье Германии.

Собранные данные GPS относятся к 1 454 птицам из 27 видов, в основном крупных парящих, таких, как белые аисты. Подверженность риску варьировалась в зависимости от вида, с евразийской колпицей, европейским филином, лебедем-кликуном, иберийским императорским орлом и белым аистом среди тех, кто постоянно летает на высотах, где они рискуют столкнуться с источниками «зеленой» энергии.

В исследовании приняли участие международные команды из 15 стран и организаций, включая Британский фонд орнитологии (BTO) и RSPB в Великобритании.

Авторы говорят, что разработка новых ветряных турбин и линий электропередачи должна быть сведена к минимуму в этих областях с высокой чувствительностью, и сопровождаться мерами по снижению риска для птиц.

Из предыдущих исследований совершенно очевидно, что есть гораздо больше подходящих мест для строительства ветряных турбин для достижения целей в области чистой энергии до 2050 года.

Если правительства смогут лучше оценить риски для биоразнообразия, такие как риск столкновения с птицами, в процессе планирования на ранней стадии, то мы сможем ограничить воздействие на дикую природу, сохраняя при этом наши климатические цели.

Исследователи объединили данные о чувствительности с местоположением существующих наземных ветряных электростанций и линий электропередач, чтобы определить, где находятся горячие точки уязвимости для этих птиц, например, районы, где они уже испытывают высокий риск столкновения из-за наличия ветряных турбин или линий электропередач.

Авторы признают, что переход на энергию с нулевым выбросом углерода имеет важное значение для предотвращения безудержного изменения климата. По прогнозам, к 2050 году европейские наземные ветроэнергетические мощности вырастут почти в четыре раза, а страны Ближнего Востока и Северной Африки, такие как Марокко и Тунис, также имеют цели по увеличению доли поставок электроэнергии от берегового ветра.

Созданные на основе исследования карты проблем и миграций перелетных птиц могут помочь нацелить меры по снижению рисков там, где ранее построенные разработки уже вызывают гибель. Они выделяют области, где существующая энергетическая инфраструктура уже обеспечивает источник риска столкновения для этих птиц. Поэтому ключевым приоритетом сохранения является принятие дополнительных мер по снижению риска столкновений в этих горячих точках уязвимости.

Например, такие меры могут включать в себя маркировку линий электропередач, чтобы сделать их более заметными, и внедрение систем, позволяющих останавливать ветряные турбины в периоды высокого трафика птиц. Или могут повлиять на планирование на ранней стадии постройки, такие как выбор места.