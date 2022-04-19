Появление жуков, вредящих ясеням, в окрестностях Кавказского региона обнаружили экологи

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19 апреля 2022, 14:45

Фото: pixabay.com

Специалисты считают, что жуки угрожают окрестностям Кавказа и его лесному хозяйству. Вредители могут создать серьезные экономические и экологические проблемы в регионе, сообщает ТАСС.

Российские экологи уверены, что изумрудные златки вредят и губят ясени Кавказа, чьи высокогорные леса будут особенно подвержены атакам этих вредителей.

Полученные данные важны для служб карантина и защиты растений Кавказского региона, а также для сотрудников заповедников и национальных парков.

Так называемые изумрудные златки (Agrilus planipennis) широко распространены на востоке России и Китая, где эти насекомые поражают старые и больные ясени, не вызывая серьезных проблем для здоровых деревьев и других видов растительности.

Однако на Кавказе они незваные гости и не очень понятно, как они себя поведут в пределах климатических условий региона.

«Необходимо внимательно следить за состоянием ясеней в регионе и уничтожать очаги вредителя при первом их появлении", - заявила старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН (Москва) Марина Орлова-Беньковская, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.