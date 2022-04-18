Советников: лесные пожары в России уже начались

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18 апреля 2022, 17:38

Фото: Соцсети

В России начало пика весенних пожаров, отметил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников, сообщает радио Sputnik.

«Пожары уже начались. Более того, мы перешли в стадию круглогодичных пожаров. Последние (в минувшем году) пожары были зафиксированы в последних числах декабря, первый пожар этого года – уже 2 января в Приморье. Россия – такая большая страна, в которой много климатических зон, что горим мы круглый год. Сейчас у нас начало весеннего пика пожаров, когда огонь с сопредельных территорий, с земель запаса, с земель сельхозназначения переходит в лес. И сейчас самая большая боль – предотвратить сельхозпалы, предотвратить переход в лес пожаров с сопредельных территорий», – сказал глава Рослесхоза в эфире программы Николая Валуева "Разбор полетов" на радио Sputnik.

Ряд регионов страны практически полностью обеспечены техникой и оборудованием для своевременного выявления лесных пожаров и их тушения.