Тунисские женщины ткут ковры из старых вещей продлевая им жизнь

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18 апреля 2022, 15:11

Фото: pixabay.com

Такие ковры пользуются спросом и помогают продлить цикл жизни одежды. Сотканные вручную, оставляют минимальный углеродный след — они почти на 100% экологически чистые, сообщает «Аfrica news».

Нефта, тихий городок на юге Туниса, славится своим пустынным оазисом и пальмовыми рощами. Но город завоевывает признание благодаря своим коврам с 2014 года.

Продать свои ковры-килимы через Shanti, социальное предприятие, которое помогает ремесленникам в Северной Африке находить покупателей.

«Мы покупаем материалы на рынках секонд-хенда, распускаем их и работаем над ними. Вот как мы зарабатываем на жизнь этим, благодаря Богу. Например, сырьем для дизайнерского ковра могут послужить старые джинсы - говорит местная женщина Наджет.

Дочь Наджет стала свидетелем того, как ремесло старушек стало считаться полноценным искусством: «Репутация мастериц выросла в обществе, она взяла на себя свои права, она приобрела личность, которую она сделала из себя, она боролась, и многое в ее доме изменилось, общество начало смотреть на нее по-другому."

Традиционные, экологически чистые ремесла адаптируются для новых рынков благодаря проекту, родившемуся в тунисской пустыне.