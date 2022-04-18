Экологические итоги недели: В Якутии создадут «криобанк судного дня», изменение климата увеличивает количество осадков в ураганах

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18 апреля 2022, 11:25 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На прошедшей неделе согласно новому докладу Национального института космических исследований Бразилии (INPE), тропические леса Амазонки достигли нового рекорда обезлесения. В Нью-Дели столбики градусников поднялись до температуры + 41,8 С, что почти на восемь градусов выше нормы. Это усугубляет и так серьезную для Индии проблему — нехватку воды. В Якутии создадут свой «банк судного дня» для хранения семян на случай чрезвычайных ситуаций и войн, не исключая ядерную. Климатологи подсчитали, что за последние 170 лет глобальное потепление превысило почасовую норму осадков в тропических штормах и ураганах примерно на 10% начиная с 1850 года.



Итак, по порядку. В Якутии ученые пришли к выводу, что создание резервного криобанка семян в регионе позволит обеспечить продовольственную безопасность страны на случай чрезвычайных ситуаций.



«Криохранилище проектировалось с таким расчетом, чтобы обеспечить сохранность семян растений даже на случай ядерного удара. На глубине 9-12 метров семена будут полностью защищены от любых событий - природных или техногенных катаклизмов, аварий и катастроф на дневной поверхности земли», - уточнил профессор Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН, Борис Кершенгольц.



Сейчас основной банк для хранения семян базируется на норвежском острове Шпицберген в Арктике под названием «Бункер судного дня». Всемирное семенохранилище открывают лишь несколько раз в год, чтобы доступ семян к внешнему миру был максимально ограниченным. Впервые в истории к бункеру за помощью обратилась организация ICARDA в 2015 году. Она взяла из всемирного семенохранилища образцы для замены коллекции, уничтоженной во время сирийской войны.



«Россия за последние 30 лет почти утратила свою семенную самостоятельность. Если Советский Союз обеспечивал 100% семенного фонда за счет собственных разработок и районированных сортов, то сейчас в страну в основном поставляется генномодифицированное семенное зерно из-за рубежа. Это семена, которые дают только один урожай, дочернее зерно почти не обладает семенными качествами. В большой степени семенная независимость России утрачена. Для выхода из такой ситуации и нужны подобные масштабные хранилища», - уточнил ученый.



На прошлой неделе стало известно, что в Бразилии тропические леса Амазонки достигли нового рекорда обезлесения. Их доля в первые три месяца 2022 года была самой высокой из когда-либо зарегистрированных, согласно новому докладу Национального института космических исследований Бразилии (INPE). В период с января по март этого года было вырублено 941,34 квадратных километра леса. Это самая большая площадь, зарегистрированная с тех пор, как институт начал мониторинг темпов обезлесения в 2016 году. Исследователи наблюдали увеличение на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было очищено 573,29 квадратных километров.



В эти весенние (правда для Индостана они - уже летние) дни в Индии началась аномальная жара. Климатологи считают, что с каждым годом она будет наступать всё раньше и раньше. Основные летние месяцы — апрель, май и июнь — всегда мучительно жаркие в большинстве районов Индии, прежде чем муссонные дожди принесут более прохладные температуры. Но жара наступает раньше и стала особенно интенсивной в последнее десятилетие, убивая сотни людей каждый год. Что убедительно говорит об изменении климата.



В начале прошлой недели было зафиксировано + 41,8 С — это почти на восемь градусов выше нормы. Сильнейшая жара в Индии с 1992 года была в 2015 году, тогда погибло по меньшей мере 2081 человек.



Учёные констатируют, что изменение климата увеличивает количество осадков в тропических ураганах. Новое исследование показало, что глобальное потепление превысило почасовую норму осадков в тропических штормах и ураганах на 5-10%, а за 170 лет начиная с 1850 года интенсивность дождей и ураганов выросла в среднем на 10%.



«Это означает, что изменение климата не только влияет на наш сезон ураганов, но и влияет на самые экстремальные штормы немного больше», — сказал CNN Кевин Рид, ученый по климату и ураганам в Университете Стоуни-Брук и ведущий автор соответствующего исследования. Это происходит из-за того, что более теплый воздух может удерживать больше водяного пара, что в свою очередь приводит к более высоким показателям осадков, говорится в работе учёного.



После штормового нагона, наводнение от осадков является вторым по величине убийцей в ураганах и тропических штормах. Исследователи считают, что эта угроза возрастает с каждым годом в течение последних нескольких десятилетий и, вероятно, будет увеличиваться еще больше в ближайшем будущем.



