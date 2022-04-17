Ученые настаивают на ужесточении нормативов промышленных стоков в озеро Байкал

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17 апреля 2022, 15:39

Фото: pixabay.com

Научный совет РАН по глобальным экологическим проблемам поддержал предложения Сибирского отделения (СО) РАН по уменьшению сбросов в озеро Байкал. Проект документа предполагает изменения количественных требований к сбросам сточных вод непосредственно в Байкал и количественных требований к сбросам промышленных стоков в водные объекты центральной и буферной зон Байкальской природной территории. Об этом сообщается на официальном портале СО Российской академии наук (РАН).

Свои предложения сибирские ученые отправили в РАН и в Минприроды России.

В частности, ученые настаивают на расширении списка особо опасных и опасных веществ. Их попадание в Байкал возможно при рекультивации карт накопителей Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, а именно при сбросах надшламовых и отжатых вод при ликвидации накопленного вреда БЦБК.

В этом списке 18 компонентов хлорорганической группы, в числе которых хлорат анион, пентахлорфенол, дихлорметан, гексахлорбензол, тетрахлорметан и другие соединения.

В настоящее время для некоторых веществ минимальные показатели ограничены инструментальным измерением. Это касается содержания взвешенных веществ (0,5 мг/дм3) и АОХ, адсорбируемых галогенорганических соединений (0,01 мг/дм3) — это минимальные показатели для надежного измерения.

Ученые предлагают пересматривать эти параметры ежегодно в надежде, что будут разработаны более чувствительные методики.

Сейчас российские ученые выражают единую позицию относительно внесения изменений в приложение № 1 к приказу Минприроды России от 21.02.2020 № 83 «Об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категории особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал».