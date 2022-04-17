В Якутии создадут свой «банк судного дня» для хранения семян на случай ЧС

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17 апреля 2022, 13:30

Фото: pixabay.com

В Якутии ученые пришли к выводу, что создание резервного криобанка семян в регионе позволит обеспечить продовольственную безопасность страны на случай чрезвычайных ситуаций, сообщает ТАСС.

Сейчас основной банк для хранения семян базируется на норвежском острове Шпицберген в Арктике под названием «Бункер судного дня». Всемирное семенохранилище открывают лишь несколько раз в год, чтобы доступ семян к внешнему миру был максимально ограниченным. Впервые в истории к бункеру за помощью обратилась организация ICARDA в 2015 году. Она взяла из всемирного семенохранилища образцы для замены коллекции, уничтоженной во время сирийской войны.

«Россия за последние 30 лет почти утратила свою семенную самостоятельность. Если Советский Союз обеспечивал 100% семенного фонда за счет собственных разработок и районированных сортов, то сейчас в страну в основном поставляется генномодифицированное семенное зерно из-за рубежа. Это семена, которые дают только один урожай, дочернее зерно почти не обладает семенными качествами. В большой степени семенная независимость России утрачена. Для выхода из такой ситуации и нужны подобные масштабные хранилища», - сказал профессор Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН, Борис Кершенгольц.

«Криохранилище проектировалось с таким расчетом, чтобы обеспечить сохранность семян растений даже на случай ядерного удара. На глубине 9-12 метров семена будут полностью защищены от любых событий - природных или техногенных катаклизмов, аварий и катастроф на дневной поверхности земли», - уточнил ученый.

Первая в истории коллекция семян научно-прикладного назначения была создана в 1920-х годах российским ботаником Н. И. Вавиловым в пригороде Ленинграда.