Судно, перевозившее 750 тонн топлива из Египта на Мальту, терпит бедствие

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16 апреля 2022, 14:19

Фото: карата яндекс

Терпящее бедствие у берегов Туниса судно, рискует создать «экологическую катастрофу». Торговое судно Xelo, перевозящее «около 750 тонн дизельного топлива», запросило вход в тунисские воды в пятницу вечером из-за плохой погоды, говорится в заявлении министерства окружающей среды, сообщает «Тhe guardian».

Судно под флагом Экваториальной Гвинеи, направлявшееся из египетского порта Дамиетта на Мальту, начало тонуть в четырех милях от берега в юго-восточном заливе Габес в Тунисе. Вода уже достигла машинного отделения.

Власти Туниса эвакуировали экипаж из семи человек с тонущего судна.

Министерства обороны, внутренних дел, транспорта и таможни работают над тем, чтобы избежать «морской экологической катастрофы в регионе и ограничить ее воздействие», говорится в сообщении министерства окружающей среды, добавив, что ситуация «находится под контролем».

Министерство окружающей среды заявило, что ситуация на судне была «тревожной» и что оно ввело в действие «срочный национальный план вмешательства», чтобы избежать катастрофы.