Гибралтар был почти погребен под мусорной кучей после Брексита

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15 апреля 2022, 16:06

Фото: pixabay.com

Поскольку территория столкнулась с бумажной волокитой после выхода из ЕС, 6000 тонн отходов осталось так и не убранными. И на фоне плещущихся вод западного Средиземноморья в январе начали скапливаться насыпи полужеванных яблок, пластиковых емкостей для выноса еды и грязных подгузников. Питаемая непрерывной колонной грузовиков, перевозящих мусор со всего Гибралтара, куча отходов вскоре раздулась примерно до 6000 тонн, сообщает «Тhe guardian».

«Это была гора мусора», — сказал Антонио Муньос из группы экологов Verdemar-Ecologistas en Acción. «Всякий мусор, все смешанное вместе».

Организация была одной из первых, кто забил тревогу по поводу неожиданного последствия Brexit: тысячи тонн мусора остались без дела, поскольку территория боролась с документами после Brexit.

Крошечная территория уже давно отправляла свой мусор на близлежащий сортировочный комплекс в испанской провинции Кадис. Когда переходный период Brexit закончился, то же самое произошло и с договоренностью.

В то время как официальные лица в Гибралтаре и Лондоне боролись с громоздкими процессами и процедурами, необходимыми для отправки отходов в качестве члена ЕС, Скала - густонаселенная и с площадью всего 2,6 квадратных миль - пыталась найти место для своих постоянно накапливающихся отходов.

После более чем двух месяцев накопления отходов в Гибралтаре Мадрид подписал документы в конце февраля. Потребовались недели, чтобы расчистить отставание от мусора, причем последние куски мусора были очищены как раз в тот момент, когда Гибралтар пострадал от сильного шторма, который вызвал волны более 4 метров.

Экологи описали это как близкий звонок. «Если бы у нас был такой мощный шторм, когда там был мусор, мы бы говорили о пластике, разбросанном по Гибралтарскому проливу», — сказал Муньос.

«Влияние было бы значительным. Мы говорим о ключевом скрещивании для птиц, китообразных и тунца — все это вошло бы в пищевую цепь».

Как это принято в случае с разрешениями, связанными с отходами, временное разрешение Мадрида на перевозку отходов истекает в течение этого года — говорится в заявлении правительства Гибралтара и что делать дальше пока не ясно.