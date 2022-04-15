В эти выходные будет светить полная розовая луна

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15 апреля 2022, 15:02

Фото: pixabay.com

Апрельское полнолуние будет освещать небо в эти выходные, и, хотя Луну называют розовой, на самом деле она не такого цвета, сообщает CNN. Индейские названия апрельского полнолуния были данью уважения весеннему сезону.

По данным NASA, Луна будет выглядеть полной с раннего утра пятницы до утра понедельника. Максимально размера она достигнет в субботу.

Луна связана с весенним цветением растения Phlox subulata, розового полевого цветка, произрастающего в восточной части Северной Америки, согласно Альманаху старого фермера. Растение широко известно как ползучий флокс, моховой флокс или горный флокс.

Розовая луна также совпадает с несколькими религиозными праздниками, согласно НАСА. В христианском церковном календаре она называется пасхальной луной, потому что это полнолуние перед Пасхой. Для индусов эта луна знаменует собой Хануман Джаянти, праздник индуистского обезьяньего божества Господа Ханумана. Розовая луна является Бак Поя для буддистов, особенно в Шри-Ланке, и отмечает визит Будды в островную страну, где Будда предотвратил войну, урегулировав спор между вождями.