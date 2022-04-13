Число жертв шторма «Меги» на Филиппинах возросло до 58 человек

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13 апреля 2022, 13:57

Фото: pixabay.com

Штормовой циклон распространился на девять регионов островного государства Филиппин, более 38 тыс. семей были эвакуированы в безопасные места из своих домов. Шторм вызвал проливные дожди, наводнения и смертоносные оползни в южных и восточных районах страны, сообщает «Центр ФОБОС».

Число жертв на Филиппинах возросло до 58 человек, пострадали более 580 тыс. человек.

По данным Agence France-Presse, не менее 47 летальных исходов приходится на провинцию Лейте. Там же 27 человек числятся пропавшими без вести, еще около 100 получили травмы, сообщает ТАСС.

Ранее в отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации последствий стихийных бедствий содержалась информация о 43 погибших и более 580,8 тыс. пострадавших.

По информации Филиппинского управления атмосферных, геофизических и астрономических служб, максимальная скорость ветра в зоне влияния циклона составляла 21 м/с с порывами до 29 м/с.