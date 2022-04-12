В Индии началась аномальная жара, климатологи считают, что с каждым годом она будет наступать всё раньше

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12 апреля 2022, 20:13

Фото: pixabay.com

В Нью-Дели в начале этой недели зафиксировано 41,8°С — это почти на восемь градусов выше нормы. Это усугубляет и так серьезную для Индии проблему — нехватку воды, пишет «Аpnews .com».

Основные летние месяцы — апрель, май и июнь — всегда мучительно жаркие в большинстве районов Индии, прежде чем муссонные дожди принесут более прохладные температуры. Но жара пришла рано и стала особенно интенсивной в последнее десятилетие, убивая сотни людей каждый год.

От экстремальной жары гибнут люди. Как правило — рикши, уличные торговцы и бездомные. Климатологи считают, что скоро жара придёт и в сравнительно прохладные северные штаты.

Вимал Мишра, эксперт Лаборатории воды и климата Индийского технологического института, сказал, что число индийских штатов, пострадавших от тепловых волн, выросло в последние годы, поскольку экстремальные температуры становятся все более частыми и интенсивными.

«Если вы ищете самый четкий сигнал об изменении климата в Индии, то тепловые волны являются классическим примером. Они неизбежны и будут происходить чаще», - сказал Мишра.

Худшая жара в Индии с 1992 года была в 2015 году, когда погибло по меньшей мере 2081 человек.