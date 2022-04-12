Чили объявила о беспрецедентном плане по нормированию воды, поскольку засуха продолжается 13-й год

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12 апреля 2022, 19:48

Фото: pixabay.com

План ограниченного водоснабжения для города Сантьяго с населением 6 млн человек включает в себя четырехуровневую систему оповещения, которая переходит от зеленого к красному и начинается с общественных объявлений, а затем переходит к ограничению давления воды и заканчивается временными отключениями воды до 24 часов для примерно 1,7 миллиона клиентов, пишет «The Guardian».

«Город не может жить без воды», — сказал на пресс-конференции Клаудио Оррего, губернатор столичного региона Сантьяго. «И мы находимся в беспрецедентной ситуации в 491-летней истории Сантьяго, когда мы должны подготовиться к тому, что нам не хватит воды для всех, кто здесь живет».

По оценкам правительства, доступность воды в стране упала на 10-37% за последние 30 лет и может упасть еще на 50% в северном и центральном Чили к 2060 году.

Дефицит воды в реках, измеряемый в литрах в секунду, будет определять, будут ли сокращения происходить каждые 12 дней, шесть или четыре дня. В каждом случае другой район или область будет сталкиваться с отключениями воды каждый день.

«Это первый случай в истории, когда Сантьяго имеет план нормирования воды из-за серьезности изменения климата», - сказал Оррего.

Районы, питаемые колодезной водой или другими источниками, помимо двух рек, будут освобождены от сокращений.