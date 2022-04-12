Ветроэнергетическая компании убила 150 орлов

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12 апреля 2022, 16:50

Фото: pixabay.com

Компания ESI Energy нарушила Закон о перелетных птицах, убив множество белоголовых орланов. Все птицы получили смертельные ранения от ветряных электростанций. Простыми словами — орлы были зарублены в полете лопастями ветряков, сообщает «Еcosphere.press».

Дело в том, что птичий глаз не способен распознать лопасти в движении из-за их белого цвета. Поэтому даже вблизи орлы не видят, что приближаются к опасному объекту.

Во всем мире птицы страдают от зеленой энергетики, да и не только. Так, например во время миграций, авиакомпании меняют маршруты самолетов. Для земноводных перегораживает трассы, на местах миграций стараются делать аквидуки, чтобы хоть как-то сохранить биоразнообразие, которое сокращается из-за стремительного роста городов и освоения новых территорий.



От ветряков погибли не только белоголовые орланы — государственный символ США, — но и беркуты, символ множества стран, таких как Афганистан, Мексика, Египет, Германия и Шотландия.

Компания уже признала вину в убийстве более 150 птиц, за что в скором времени обязуется оплатить штраф — 8 миллионов долларов.