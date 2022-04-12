В Ленинградской области из спячки выходят гадюки

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12 апреля 2022, 13:13

Фото: pixabay.com

Петербуржцы и жители Ленинградской области делятся в социальных сетях фотографиями гадюк, которые выходят из спячки и все чаще встречаются в загородной местности. Первые особи появляются после зимовке в марте, массовый выход – во второй половине апреля. Змеи наиболее активны с мая по сентябрь, пишет Росприроднадзор.

Весенний яд гадюк очень токсичен и его опасность снижается ближе к осени, поэтому при встрече не нужно делать резких движений и стараться держать дистанцию не менее двух метров и уж конечно не делать селфи со змеями.

Сейчас обыкновенная гадюка занесена в Красную книгу Санкт-Петербурга. Факторы, тормозящие рост популяции в экосистеме: деградация лесных мест обитаний и прямое преследование человеком.