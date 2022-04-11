В ров крепости Пиллау идет сброс неочищенных стоков

Сотрудниками Росприроднадзора установлено, что отведение сточных вод с территории ФАУ МО РФ «Центрального спортивного клуба Армии» в городе Балтийск происходит в ров крепости Пиллау по самотечным сетям без очистки.
В ходе административного расследования, возбужденного по обращению граждан, допущенное спортивно-оздоровительным комплексом нарушение выявили превышения ПДК по ряду показателей, среди которых взвешенные вещества, нефтепродукты, марганец.
Комплексу назначен штраф в размере 180 тыс. рублей.
Шведская крепость 1625 года постройки - форт-цитадель в городе Балтийск, Калининградской области. Была главным оборонительным сооружением города Пиллау Восточной Пруссии.