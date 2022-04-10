Лицо, которое Луна показывает Земле, сильно отличается от того, которое она скрывает на обратной стороне

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10 апреля 2022, 16:55

Фото: pixabay.com

Различия между ближней и дальней сторонами Луны связаны с колоссальным древним ударом, считают ученые в своем совместном исследовании в Лаборатории реактивного движения НАСА.

На ближней к Земле стороне хорошо видны лунные моря — обширные темные остатки древних потоков лавы. С другой стороны, испещренная кратерами обратная сторона практически лишена таких образований. Почему две стороны настолько различны, являлось одной из самых больших загадок Луны, пишет «Phys.org».

Теперь у исследователей есть новое объяснение двуликости Луны, которое связано с гигантским ударом миллиарды лет назад вблизи южного полюса Луны.

Столкновение сформировало гигантский кратер Бассейн Южный полюс-Эйткен, второй по величине в Солнечной системе, об этом пишет телеканал «Наука».

Столкновение создало массивную волну тепла, которая распространялась насквозь через недра Луны. Этот шлейф перенес на противоположную поверхность набор редкоземельных элементов и элементов, выделяющих тепло.

Все они способствовали вулканизму, который создал темные равнины, наблюдаемые с Земли.

«Мы предполагаем, что удар способствовал формированию мантии, таяние которой произвело потоки лавы, которые видны на поверхности», — сказал Мэтт Джонс из Университета Брауна, ведущий автор исследования.

Когда тепловой шлейф распространился под корой Луны, этот материал в конечном итоге был массово доставлен на ближнюю сторону. Команда провела симуляции для ряда различных сценариев удара.

Различные тепловые модели создавали концентрации на ближней стороне, что согласуется с аномалией.



Различия между ближней и дальней сторонами Луны были впервые выявлены в 1960-х годах советскими миссиями «Луна» и американской программой «Аполлон».

Исследователи говорят, что работа дает достоверное объяснение одной из самых больших загадок двуликости Луны.