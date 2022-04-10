В России рекордное за 17 лет количество загрязнений воздуха было зафиксировано в 2021 году

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10 апреля 2022, 15:14

Фото: pixabay.com

В 2021 году количество зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха увеличилось на 23%, всего за год в стране было отмечено 406 таких инцидентов - подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росгидромета.

Второй год подряд число выявленных загрязнений демонстрирует рекордные значения - теперь уже как минимум за последние 17 лет. Если же рассматривать десятилетний период, то с 2011 года количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения выросло в шесть раз.

Чаще всего от масштабных выбросов в атмосферу страдают Красноярский край, Самарская, Оренбургская и Иркутская области, а также Бурятия.

В 2020 году, несмотря на локдаун и спад экономической активности, был установлен многолетний антирекорд по числу загрязнений - 331 инцидент. Однако в посткризисном году был достигнут новый максимум. В результате количество обнаруженных в 2021 году случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха оказалось наибольшим за весь доступный период статистики с 2005 года.

Под высоким загрязнением (ВЗ) понимается содержание в атмосферном воздухе одного или нескольких веществ, превышающее предельно допустимую концентрацию в 10 и более раз. Под экстремально высоким загрязнением (ЭВЗ) понимается превышение предельно допустимой концентрации веществ в 20-29 раз при сохранении этого уровня более двух суток, либо в 30-49 раз при сохранении этого уровня от восьми часов и более, либо в 50 и более раз при разовом превышении. Экстремально высокое загрязнение сочетается с визуальными и органолептическими признаками, такими как появление устойчивого, несвойственного данной местности и сезону запаха, резкое воздействие воздуха на органы чувств человека, выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление осадков со специфическим запахом или несвойственным привкусом. Высокие и экстремально высокие загрязнения могут нанести существенный вред окружающей среде и здоровью человека.

Зафиксированные в 2021 году случаи загрязнений атмосферного воздуха были сконцентрированы в основном в нескольких регионах. Более половины из них - 220 (189 случаев высокого загрязнения и 31 случай экстремально высокого загрязнения) - произошли в Красноярском крае (города Норильск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Канск).

Далее с большим отрывом следуют Самарская область (51 случай высокого загрязнения и 2 случая экстремально высокого загрязнения; Самара), Оренбургская область (36 случаев ВЗ; города Бузулук и Оренбург, поселки Бердянка, Каргала, Красный Коммунар, Нижняя Павловка, села Черноречье и Южный Урал), Иркутская область (25 случаев ВЗ и 1 случай ЭВЗ; города Братск, Байкальск, Свирск, Шелехов, Вихоревка), Бурятия (16 случаев ВЗ; село Брянск, города Улан-Удэ, Селенгинск).

Также инциденты были выявлены в Архангельской области (12 случаев ВЗ; города Архангельск, Новодвинск и Северодвинск), Забайкальском крае (11 случаев ВЗ; Чита), Кемеровской области (8 случаев ВЗ; города Кемерово и Новокузнецк), Хакасии (6 случаев ВЗ; города Абакан, Черногорск), Свердловской области (5 случаев ВЗ; города Нижний Тагил и Екатеринбург), Тыве (4 случая ВЗ; Кызыл) и Челябинской области (4 случая ВЗ; Челябинск). По одному случаю высокого загрязнения было зафиксировано в Новосибирской области и Хабаровском крае, один случай экстремально высокого загрязнения - в Пензенской области.

Дважды, в марте и сентябре, экстремально высокие загрязнения буквально накрывали несколько территорий Приволжья (один раз пострадали сразу Самарская, Саратовская, Оренбургская и Ульяновская области, второй - только Самарская и Оренбургская). Жители данных регионов жаловались на осадки неестественного цвета. Впоследствии выяснилось, что в основе загрязнений лежали не антропогенные, а природные факторы, а именно пыльные бури из Казахстана с последующим переносом воздушных масс на территории пострадавших регионов.

В отслеженных случаях основными загрязняющими веществами выступали сероводород - отравляющий газ, образующийся на промышленных предприятиях и свалках, бензпирен - крайне токсичный продукт горения и опасный канцероген, а также диоксид серы - токсичный газ, образующийся при сжигании угля или нефти.