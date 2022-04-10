Интересно, знают ли «зелёные», что главный парниковый газ – это водяной пар

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

10 апреля 2022, 11:32 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: pixabay.com

Адепты глобального потепления бесконечно могут говорить о парниковых газах и таянии ледовых щитов в Антарктиде и Гренландии. Кстати, исчезновение ледников, по их мнению, происходит из-за метеоризма коров и людей, употребляющих мясо. По какой-то необъяснимой причине одной из жертв этой явно ошибочной гипотезы или, другими словами, фальсификации стало мировое животноводство, оказавшееся неожиданно на втором месте по выбросам парниковых газов среди всех отраслей мировой экономики. Разрекламированный «консенсус» по поводу потепления климата и его причин определяется сторонниками альтернативных точек зрения как «насильственный», а освещение проблемы в СМИ – как однобокое. По мнению «Научно-исследовательского института проблем экологии» и «Общественной Российской экологической академии» совместно с фондом имени В.И. Вернадского, человечество на сегодняшний день не располагает адекватным проблеме научным аппаратом, позволяющим сколько-нибудь корректно прогнозировать глобальный климат. Те же модели, которые для этого используются, характеризуются как упрощенческие или даже подгоняющие задачу под нужный ответ.

МЯСО ОТ БИЛА ГЕЙТСА

Слушая CNN, можно поверить, что необходима замена всего настоящего мяса синтетическими альтернативами, такими как Beyond Meat, в которой миллиардер-евгенист Билл Гейтс имеет большую долю акций и финансирует расширение данного вида бизнеса. Гейтс говорит, что самые богатые страны в мире должны есть «100-процентную синтетическую говядину» из-за глобального потепления. Правда сам Гейтс и другие «элитарии», все еще могут есть настоящее мясо, потому что их действия не способствуют изменению климата. В своем выступлении Гейтс указал на метеоризм крупного рогатого скота, как на «доказательство» того, что потребление человеком настоящего мяса разрушает планету. Гейтс уверен, если животные, которые отрыгивают и пукают, не будут полностью исключены из существования и заменены фабриками Beyond Meat и Impossible Foods, то вся глобальная экосистема рухнет.



Фермеры во всем мире выступают против метанового безумия.

В Ирландии, для борьбы с изменением климата, готовятся пустить под нож 20% стада крупного рогатого скота, которое, по мнению «злёных» слишком много выделяет метана. Один миллион триста тысяч коров отдадут свои жизни ради мифической климатической повестки.

В докладе ООН также указывается, что быстро растущие стада домашнего скота являются большой угрозой для климата, лесов и дикой природы. Животноводство дает больше парниковых газов, чем автомобили, самолеты и все другие виды транспорта, вместе взятые.

Сенат США одобрил законопроект, направленный на снижение выбросов углекислого газа в сельском и лесном хозяйстве, в результате чего огромное количество животноводческих хозяйств подвергнутся фискальному прессингу, эта новость вызвала бурю протестов. По той же причине Штаты решили отправить некоторые парки и леса под топор. Для многих штатов США важен крупный рогатый скот, ковбои и всё что с ними связано важнейший культурологический фактор Америки. И можно только догадываться, как фермеры будут реагировать на сокращение выброса метана, то есть на уничтожение коров.

Большой вопрос, как к этому отнесутся в Индии, где корова неприкосновенна и считается священным животном.

В борьбе с выбросами метана, которые приписываются коровам и овцам, фермерам начинают навязывать ненужный дополнительный, дорогостоящий инструментарий начиная со специальных улавливающих газ масок и фильтров, до перехода на корма из водорослей или генетически модифицированных культур, понижающих метеоризм у животных.

МЕТАНОВАЯ ИСТЕРИЯ ООН

В Великобритании, как и в России, каким-то чудом сохранились учёные, выступающие с открытой критикой главной научной фальсификации XX века, сфабрикованной Межправительственной группой экспертов ООН по изменению климата, которая заключается в завышении на порядки времён «жизни» в атмосфере парниковых газов.



Метан обнаружили в атмосфере сравнительно недавно – в 1947 году. Концентрация его не велика и с 1999 года стабилизировалась на уровне 1,75 ppm. Для сравнения – концентрация СО2 в атмосфере составляет 400 ppm.



Концентрация метана в атмосфере, определяемая по изучению ледяного покрова на станции «Восток» в Антарктиде, показала, что за последние 150 000 лет она колебалась с периодом 20 тыс. лет, что доказывает естественность этих колебаний.

По мнению многих Российских ученых влияние метана необходимо рассматривать на основе общего баланса парниковых газов.

В числе парниковых газов второе место после СО2 (углекислый газ), по мнению многих, занимает СН4 (метан). Вместе с тем, пары воды методологически исключаются из оценки, хотя очевидно, что главный парниковый газ – Н2О (водяной пар).

Вклад воды в парниковый эффект оценивается в 36 – 72%, СО2 в 9 – 26% и СН4 в 4 – 9%, то есть баланс воды, наряду с балансом энергии, является основополагающим фактором глобальной климатической стабильности. Водяной пар – естественный регулятор процессов в атмосфере. В гидрологическом цикле участвует 12 – 14 тыс. км3 воды (половина Байкала). Ежегодно происходит 45 циклов. Длительность их 7 – 10 дней. Осадки и испарения равны между собой (577 тыс. км3 в год).

Тем временем, по данным оценочных докладов МГЭИК, на первом месте по выбросу метана от природных и антропогенных источников в атмосферу стоят болота, на втором месте жвачные животные, на третьем – отходы, четвертое делят между собой океан и нефтегазовая отрасль.

«Метановая истерия» ООН, ЕС и США, призывающих добиваться ограничения роста глобальной температуры прежде всего за счет сокращения выбросов метана с очевидностью доказывает, что заказчикам «климатической угрозы», которая как можно скорее должна привести к введению мирового чрезвычайного климатического положения, нет никакого дела ни до климата, ни до глобального потепления, пишет издание ИА REGNUM.

Метан – короткоживущий парниковый газ (8 – 12 лет). При этом фокус на снижение выбросов короткоживущих парниковых газов не имеет влияния на долгосрочный тренд изменения климатической системы Земли, определяемый долгоживущими парниковыми газами (ка например - СО2). Поэтому, российские ученые считают, что особое внимание к метану является скорее политически мотивированным действием для демонстрации «легких» и быстрых, но виртуальных и безрезультатных «мероприятий» по сокращению выбросов парниковых газов.

ВОТ ВАМ ИСТИНА

Планета уже не раз переживала глобальное потепление, и оно было только на пользу человечеству. В работе российских ученых «Роль метана в изменении климата» темой острой климатической полемики стал так называемый Средневековый климатический оптимум, вызвавший в период с 9-го по 15-тый век. В это время по всей Европе был заметный прирост населения и увеличение производства сельскохозяйственной продукции, за счёт расширения земледельческих угодий и более высокого качества урожаев. Теплый (по сравнению с нынешним) климат способствовал экспансии растущих земледельческих народов в периферийные, мало освоенные регионы, такие как север Норвегии (где урожаи зерновых выращивались в высоких широтах вплоть до полярного круга). Теплый климат позволил викингам на постоянной основе заселить Исландию (870 год) и Гренландию (c 986 года; в XV веке поселения были покинуты). В летописях упоминается о виноделии в Восточной Пруссии, Померании и даже на юге Шотландии в этот период. Однако, реальная история игнорируется, а политизация проблемы климата вынудила руководителей МГЭИК перейти в конце 1990-х годов от признания Оптимума к его фактическому отрицанию, поскольку сам факт успешного проживания человечества на протяжении нескольких веков при температурах значительно выше сегодняшних противоречил задачам запугивания человечества грядущим потеплением.

Для этих задач более ранние реконструкции МГЭИК были заменены другими версиями, игнорирующими исторические свидетельства о высоких температурах.

ГРАФИК МАННА

Своего рода хрестоматийным продуктом такой подогнанной под ответ исторической реконструкции стал печально известный график «хоккейная клюшка», разработанный американским климатологом Майклом Манном. На этом графике температура за последние 1000 лет отчетливо представлена в виде некой плоской шкалы, на фоне которой выделяется резкий взлет за последние 50-100 лет. Скандал под названием «Климатгейт» выявил реальные мотивы руководителей МГЭИК, сознательно пошедших на подтасовку, первичных данных с целью доказательства беспрецедентного характера идущего в последние десятилетия потепления. По данным некоторых исследователей, проводивших проверку разработанной М. Манном климатической модели, эта модель дает устойчивый рост показателя к концу периода для любого введенного в качестве первичных данных ряда случайных чисел.

Незадолго до избрания президентом Дональда Трампа 12 сентября 2016 г. сенсацией стало то, что тысячи ученых опубликовали письмо протеста против жульнических теорий глобального потепления. Письмо против политизации проблемы потепления подписало 31,000 ученых включая 9000 обладателей ученых степеней Ph.D и выше. Ученые протестуют против примитивных концепций антропогенного потепления, углеродных налогов и ограничений на экономический рост.

Учитывая, что концентрация H2O в атмосфере практически неизменна, следовательно, непрямой форсинг CH4 не влияет на итоговую картину, то есть увеличивая количество паров воды разлагающийся CH4 не ведет к увеличению влияния парниковых газов на климат.

Анализ динамики изменения концентрации метана в атмосфере показывает, что эмиссия метана примерно равна его изъятию из атмосферы. Данный процесс носит естественный, природный характер и аналогичен естественному регулированию теплового баланса через цикл оборота водяного пара.