Коснутся ли ограничения экспорта рыбы из России?

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9 апреля 2022, 14:53

Фото: pixabay.com

Рыбный союз предлагает Правительству ограничить экспорт рыбы для обеспечения внутреннего потребления на уровне прошлого года, сообщает ИД «Коммерсант».

«Баланс рыбных ресурсов в целом в России формируется в основном за счёт собственного улова рыбы – в среднем более 5,14 млн тонн. Это значительно превышает внутреннее потребление, которое составляет около 2,97 млн тонн в год. То есть добыча рыбы и нерыбных водных продуктов в России превышает внутреннее потребление почти на 40%. Но тем не менее Россия импортирует ежегодно около 0,51 млн тонн рыбы. При этом почти весь импорт рыбы приходится на страны, которые очень заинтересованы в импорте рыбной продукции в Россию, не объявили ей санкции и не входят в список недружественных стран», — сказал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов, пишет «ИА Regnum».

Между тем, ограничения экспорта рыбы совершенно необходимы, поскольку из-за варварской промышленной добычи в тяжёлом экологическом кризисе оказался, например, Дальний Восток, где на реке Амур в конце прошлого года на нерест не пришла кета.

«Причина отсутствия осенней кеты – скорее всего умышленная ошибка прогнозов рыбохозяйственной науки и, как следствие, промышленный перелов. Не только местное население и коренные народы остались без лосося, теперь звери, птицы, рыбы, кто им питается (а это более 130 животных), обречены на голод и смерть. Самое страшное, что опустели нерестилища лососей в реках, где рыба всегда откладывала икру. А это означает, что в 2025 году рыбы в Амуре не будет совсем, так как в этом году нет рыб-родителей, чьи потомки могли бы вернуться в реку через четыре года», пишет ТК «ЭкоПротесты.Россия».

Протестующие требуют запретить в реке Амур и лимане промысловый лов кеты.

Жители края собирают подписи под онлайн-обращением к президенту Владимиру Путину и губернатору Михаилу Дегтяреву с требованием вмешаться и остановить уничтожение реки.