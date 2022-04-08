Исследование: Рост растений зависит от фаз Луны

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8 апреля 2022, 14:57

Фото: pixabay.com

Российский ученый раскрыл механизм влияния Луны на растения через изменения количества ночного света. Свою гипотезу экспериментально подтвердил научный сотрудник Института биологии Карельского научного центра РАН Виктор Миронов, сообщает телеканал «Наука».

Биолог обнаружил, что скорость роста сфагнума (мхи рода сфагнум), такие как Sphagnum riparium, растут очень быстро и образуют ровный ковер. Их рост ритмично колеблется — примерно каждые 30 суток, что соответствует лунному циклу. Однако четкого объяснения того, как именно лунный цикл вызывает подобные колебания роста у растений, у науки до этого не было.

— Действие лунного цикла на живые организмы слабо изучено. Исследования выявляют это у широкого круга организмов, в том числе и растений. Некоторые исследователи связывают эффект с гравитацией, другие рассматривают возмущения в геомагнитном поле, приливы-отливы в атмосферном электричестве, изменения в лунном свете и т.д. Наиболее убедительное предположение состоит в том, что Луна действует посредством вариаций света. Эта гипотеза обоснована на животных, способных напрямую видеть изменения лунного света, но по растениям данные на этот счет отсутствовали, — рассказал исследователь.

Ключевую роль сыграли данные по облачности, полученные на местной метеостанции. Ученый предположил, что если лунный цикл действительно воздействует на растения с помощью света, то при усилении облачности должно наблюдаться ослабление этого влияния и наоборот.

— Результаты показали, что при облачности до 40% наблюдается наиболее сильное влияние лунного цикла на рост сфагнума, а после этого значения оно начинает прогрессирующе ослабевать. Для надежности тенденция была проверена отдельно при убывающей и растущей Луне, однако в обоих случаях результат был одинаков. Таким образом, результаты исследования наглядно показывают, что сфагновые мхи воспринимают лунный цикл через изменение уровней света. Этот механизм можно проецировать и на других представителей растительного царства, — рассказал автор исследования.

Примечательно, что лунный свет оказывает замедляющее действие на рост побегов. Скорость роста сфагнума снижается около полнолуний, когда Луна светит наиболее ярко, и повышается около новолуний, когда лунного света почти нет. В отличие от солнечного света, основная функция которого для растений — энергетическая, более слабый лунный, по всей видимости, играет информационную роль. Действуя на чувствительные рецепторы растений, он лишь служит определенным сигналом для систем, которые регулируют скорость роста.

В планах исследователя — выяснить влияние на растения различных природных факторов в тот или иной период лунного цикла. В перспективе эти данные могут оказаться полезными для совершенствования агротехнологий и повышения урожайности сельскохозяйственных культур.