Синоптики США сталкиваются с потерей данных из-за сокращения полетов на метеозондах

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7 апреля 2022, 13:21

Фото: pixabay.com

Национальная метеорологическая служба США сократила запуски метеозондов на некоторых из своих объектов из-за нехватки водорода и гелия, используемых для их подъема, что потенциально влияет на прогнозы и исследования погоды и климата, пишет «The New York Times».

Сокращения в сочетании с закрытием в прошлом году стартовой площадки на Кейп-Коде, которая даже не успела открыться, могут особенно повлиять на прогнозирование погоды в районе Нью-Йорк-Новая Англия, говорят некоторые ученые.

Агентство заявило, что будет использовать данные с воздушных шаров, запущенных на близлежащих объектах, и из других источников, включая наземные датчики, спутники и коммерческие авиалайнеры.

«Мы не можем вернуться назад и получить эти данные», — сказала Сандра Ютер, профессор Университета штата Северная Каролина и эксперт по дистанционному зондированию метеорологических данных. «У нас будут большие пробелы».

Метеозонды были основным продуктом наблюдений агентства в течение почти столетия.

Воздушные шары используются во всем мире и обычно запускаются в определенное время два раза в день, с интервалом в 12 часов. Данные поступают в компьютерные модели, которые обеспечивают краткосрочные и долгосрочные прогнозы погоды, а также становятся частью крупных долгосрочных баз данных, используемых в исследованиях погоды и климата.

В этом году на рынок гелия повлияли проблемы на основном отечественном источнике в Амарилло, штат Техас, и пожар в январе на крупном новом заводе в России. В результате полеты с девяти из 101 космодрома в США и Карибском бассейне будут сокращены.

Все пострадавшие участки находятся на востоке, от Таллахасси, штат Флорида, на севере до Буффало и Олбани в Нью-Йорке. Пять используют гелий и четыре используют водород. Полеты будут сокращены до одного в день и полностью отменены в дни с хорошей погодой, чтобы сэкономить газ для запусков во время опасной погоды, говорится в сообщении службы.

Доктор Ютер сказал, что данные воздушных шаров помогают ученым понять структуру атмосферы и «способствуют нашему пониманию того, что произойдет по мере изменения климата».

Кто сказал, что эта спокойная погода не повлияет на то, что они прогнозируют для других мест?

В последние годы метеорологическая служба столкнулась с еще одним нарушением в своих возможностях по сбору данных. Во всем мире коммерческие самолеты регулярно и автоматически предоставляют данные о погоде метеорологической службе и аналогичным агентствам в других странах. В течение первых месяцев пандемии коронавируса в 2020 году, когда авиаперелеты сократились примерно на 75 процентов, эти наблюдения упали примерно на ту же величину.