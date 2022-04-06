Марсотрясения помогут понять, почему у планеты исчезло магнитное поле

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6 апреля 2022, 14:19

Фото: Соцсети

Вулканическая активность может быть причиной марсианских землетрясений. Марс более сейсмически активен, чем ученые считали до последнего времени. Марсотрясения фиксировались и ранее, однако считалось, что они вызваны исключительно движениями тектонических плит на поверхности планеты.

До недавнего времени ученые считали, что мантия — слой между корой и ядром — Марса уже давно не активна. Новое исследование опровергает это, сообщает Nature Communications.

Ученые из Австралии и Китая обнаружили 47 ранее не замеченных марсотрясений под марсианской корой в районе Равнина Элизий — сейсмически активной области на Марсе, возраст которой составляет менее 20 миллионов лет.

Полученные данные свидетельствуют о том, что магма в марсианской мантии все еще активна и ответственна за вулканические марсианские землетрясения, вопреки прошлым убеждениям ученых, что эти события вызваны марсианскими тектоническими плитами.

По словам геофизика и соавтора профессора Хрвое Ткальчича, повторяющийся характер этих землетрясений и тот факт, что все они были обнаружены в одной и той же области планеты, свидетельствуют о том, что Марс более сейсмически активен, чем ученые думали ранее.

«Знание того, что марсианская мантия все еще активна, имеет решающее значение для нашего понимания того, как Марс развивался как планета», — сказал он.

«Это может помочь нам ответить на фундаментальные вопросы о Солнечной системе и состоянии ядра Марса, мантии и эволюции его отсутствующего в настоящее время магнитного поля».

Исследователи использовали данные, собранные с сейсмометра, прикрепленного к посадочному аппарату НАСА InSight, который собирает данные о марсианских землетрясениях, марсианской погоде и недрах планеты с момента посадки на Марс в 2018 году.

Землетрясения были обнаружены в течение периода около 350 солей — термин, используемый для обозначения одного солнечного дня на Марсе, что эквивалентно примерно 359 дням на Земле.

По словам профессора Ткальчича, результаты марсианского землетрясения могут помочь ученым выяснить, почему Красная планета больше не имеет магнитного поля.

«Вся жизнь на Земле возможна из-за магнитного поля Земли и его способности защищать нас от космического излучения, поэтому без магнитного поля жизнь, какой мы ее знаем, просто была бы невозможна.

«Поэтому понимание магнитного поля Марса, того, как оно развивалось и на каком этапе истории планеты оно остановилось, очевидно, важно для будущих миссий и имеет решающее значение, если ученые однажды надеются установить человеческую жизнь на Марсе».