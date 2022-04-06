В нацпарке на Байкале создают первую в России зону для фотоохоты

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6 апреля 2022, 13:34

Фото: pixabay.com

Возможно, уже осенью этого года новая фотозона начнет принимать фотографов и туристов. В урочище Малышкино из домиков-засидок они смогут снимать диких животных или просто наблюдать за ними. А чтобы лесные обитатели задерживались в этой местности и гарантированно попадали в поле зрения людей, специалисты по охране природы следят за кормовой базой, налаживают «дружбу» со зверями и аккуратно приучают их не пугаться человека, сообщает ТАСС.

Место выбрали всего 60 км от Иркутска, откуда многие туристы начинают свое путешествие на Байкал. Там водятся медведи, волки, изюбры, кабаны, косули, выдры, соболи, так что любителям дикой природы будет на кого посмотреть.

Сейчас задача специалистов — животных на территории лесничества удержать, сделать так, чтобы они там оставались и, чувствуя или заметив человека, не пугались его или например звуков снегоходов.

Достигается это за счет хорошо налаженной охраны и грамотного проведения так называемых биотехнических мероприятий — это когда специалисты, например, засеивают для зверей поля, подкладывают соль и сено.