Обнаружена новая форма космической погоды – сверхбыстрые электронные дожди

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5 апреля 2022, 18:19

Фото: pixabay.com

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили новую форму космической погоды — сверхбыстрые электронные дожди, которые выпадают в атмосферу из радиационных поясов. Ученые говорят, что «дожди» могут повлиять на спутники, космические корабли и астронавтов, сообщает «poisknews.ru».

Электронные дожди — вещь не новая, и большую часть времени они не представляют особой проблемы. Электроны и другие заряженные частицы собираются в магнитосфере Земли, прыгая туда-сюда между северным и южным полюсами. Солнечный ветер и штормы могут выбить некоторые из них, отправив их дождем в атмосферу Земли, где они вносят свой вклад в полярное сияние.

Причиной этого считается явление, известное как «волны свистка» – своего рода электромагнитная волна, которая омывает плазму в магнитосфере. Эти волны могут возбуждать электроны в плазме, заставляя их ускоряться и выпадать из радиационных поясов. Образовавшиеся дожди движутся гораздо быстрее и в больших объемах, чем обычные электронные дожди.

До сих пор эти сверхбыстрые электронные дожди не учитывались в существующих моделях и прогнозах космической погоды. Но их учет важен, говорит команда, потому что они могут вывести из строя спутники на низкой орбите, повредить проходящие мимо космические корабли или повлиять на здоровье астронавтов.