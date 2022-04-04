Иркутск вышел на первое место по числу электромобилей в России и это очистило воздух

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4 апреля 2022, 13:32

Фото: Соцсети

Выбросы в воздух от автомобильного транспорта на дорогах Иркутской области за три года снизились в четыре раза, — приводят данные наблюдений Роспотребнадзора в правительстве Иркутской области. — В 2018 году показатель был 252 тысячи тонн, в 2021–63,28 тысячи тонн, сообщает «c-o-k.ru».

Так, в 2021 году отобрано порядка 19 тысяч проб атмосферного воздуха, из них проб с превышением ПДК — 91 проба (0,48%), — отмечают в ведомстве. — А уровень загрязнения атмосферного воздуха вблизи автомагистралей городских поселений, который формировался выбросами автотранспорта, значительно уменьшился и составил 0,21%.

Агентство «Автостат» регулярно считает количество электромобилей в стране. Еще недавно их было больше 12 тысяч.

В 2020 году по городским дорогам Иркутска ездил 1381 экземпляр, не считая комбинированных. Больше, чем в Москве, сообщает «Recycjemag.ru».

По числу купленных в 2021 году электрокаров Иркутск вышел на первое место, отодвинув Приморье. За год их приобрели 864. Это каждая десятая автомашина в стране.