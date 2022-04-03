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Создана рабочая группа проверки состояния водной среды в Авачинской бухте

, 19:22

Создана рабочая группа проверки состояния водной среды в Авачинской бухте
Фото: Соцсети

По поручению Юрия Трутнева Полномочного Представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе «Камчаттехмордирекция» подготовила предложения по снижению негативного воздействия на Авачинскую губу.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщает, что специалисты ФГБУ «Камчаттехмордирекция» разработали и направили на согласование в Рабочую группу перечень загрязняющих веществ и показателей для отбора проб поверхностных вод (включая придонный слой), донных отложений и гидробионтов в районах негативного воздействия на состояние водной среды в Авачинской бухте.

Данный перечень необходим для установления источников загрязнения, таких как: сброс сточных вод; мониторинг выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств; мест осуществления деятельности по перевалке нефти и нефтепродуктов, бункеровке (заправке) судов.

Напоминаем, что в 2020 году согласно заключениям Следственного Комитета РФ произошла чудовищная трагедия в Авачинской бухте, приведшая к смертям тысяч морских обитателей, которая была признана "естественной природной катастрофой".

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