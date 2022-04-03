Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

В США снимают запрет на некоторые трофеи слонов из африканских стран

, 14:02

В США снимают запрет на некоторые трофеи слонов из африканских стран
Фото: pixabay.com

После урегулирования иска, поданного во время администрации Трампа, Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы предоставила шесть разрешений на ввоз трофейных частей слонов в страну из Зимбабве, а значит в скором времени последуют и другие, сообщает «The New York Times».

Это решение отменяет ограничение разрешений на импорт трофеев слонов, которое было введено в ноябре 2017 года, и с тех пор предотвращает ввоз в страну любых слоновьих бивней, хвостов или ног.

Далласский сафари-клуб, организация по охоте на крупную дичь, которая подала в суд на администрацию Трампа в декабре 2019 года за приостановку обработки разрешений на трофеи, к ней присоединилось Министерство окружающей среды и туризма Намибии также выступило истцом по этому делу - выгранили суд.

Это потенциально может привести к тому, что дополнительные трофеи будут доставлены в Соединенные Штаты из стран, которые разрешают ограниченную охоту на слонов для спорта.

Это также вызвало критику со стороны активистов и групп по биоразнообразию, которые задаются вопросом, почему агентство не боролось с иском или не восстановило аналогичный запрет, который был введен во время администрации Обамы.

Для охотников за трофеями и крупных групп дичи такой политический разворот стал долгожданной победой.

Охотники на крупную дичь говорят, что деньги, которые они тратят на охоту, позже инвестируются в восстановление вида и экономически приносят пользу близлежащим общинам, предотвращая браконьерство. Они также считают, что охота на определенных животных, таких как слоны и львы, может принести пользу общему здоровью данного вида.

Критики также говорят, что существует мало доказательств того, что деньги, заплаченные за охоту, в конечном итоге помогают виду восстановиться, особенно когда было обнаружено, что коррупция процветает в нескольких странах, где проживают африканские слоны.

«Нет никаких доказательств того, что трофейная охота способствует сохранению вида», — сказала Тереза Телеки, зоолог и вице-президент по дикой природе в Международном гуманном обществе.

По разным оценкам, по состоянию на сентябрь прошлого года около 300 разрешений на трофеи слонов из различных африканских стран ожидают разрешения на ввоз.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество

Правительство выделит Крыму 1,7 млрд руб. на ликвидацию последствий наводнения 2021 года

Михаил Мишустин подписал постановление о выделении свыше 1,7 млрд руб. из резервного фонда Правительства на ликвидацию последствий от наводнения 2021 года в Крыму. В июне 2021 года проливные дожди обрушились на побережье Крыма, за сутки выпала трехмесячная норма осадков, в результате сильнейших ливней реки вышли из берегов и затопили города, больше всего пострадали Керчь и Ялта, в Ялте выпало трехмесячная норма осадков, были подтоплены жилые дома, были перебои с электроснабжением и газоснабжением.

Политика

Посол Украины в Германии обвинил президента ФРГ в поддерживании тесных связей с Россией

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что он якобы поддерживает тесные связи с Россией, что Германия слишком заинтересована в поддержании отношений с Россией, особенно на фоне зависимости от поставок российского газа, нефти и угля. В конце марта посол Украины в Германии отклонил приглашение президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на концерт классической музыки в поддержку Украины в резиденции президента Германии, аргументировав тем, что в концерте заявлены и российские музыканты.