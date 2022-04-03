Российские ученые выяснили, как питаются вулканы Камчатки

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3 апреля 2022, 12:58

Фото: pixabay.com

Вулканы, которые находятся к югу от Петропавловска-Камчатского (Мутновская Сопка, Горелый), ведут свою активность в другом режиме, чем те, что находятся недалеко от города (Корякский, Авачинский). Команда ученых из нескольких российских научно-исследовательских учреждений предположила, что так происходит потому, что эти группы вулканов по-разному питаются, сообщает телеканал «Наука» со ссылкой на «sbras.info».

В районе Камчатки проходит зона субдукции — это место, где одна тектоническая плита подползает под другую. При этом процесс идет неравномерно: какие-то части плиты опускаются быстрее, какие-то — медленнее. Угол, под которым плита погружается в мантию, также на разных участках может быть разным. Вполне возможно, что все эти различия как раз и влияют на режимы извержения вулканов в разных частях Камчатки.

Для проверки своей гипотезы ученые расставили по всей ширине полуострова от вулканов Горелый и Мутновский до вулкана Бакенинг временные сейсмологические станции. Приборы вели непрерывные записи в 2019 и 2020 годах.

Выяснилось, что на севере исследованного участка вулканы питаются с глубины порядка 50 км, так как одна плита погружается под другую под меньшим углом. В южной части она уходит вниз под большим углом — и Горелый, и Мутновский вулканы питаются с глубины 100 км. А под вулканами Авачинской группы данные о состоянии магматического очага отличаются.

«Под Авачей он на небольшой глубине, поэтому и поверхность вулкана греется, происходит постоянное выделение тепла, вероятно, вулкан может начать извергаться в ближайшие сто лет. Под Корякским вулканом магматический очаг расположен на большей глубине, почти 8 км. Совсем скоро он не будет извергаться, но когда-то в геологическом будущем может. Новые результаты показали, что эти вулканы имеют общий источник питания на глубине около 50 км», — делится Наталья Бушенкова.

Если вести подобный мониторинг на постоянной основе, это позволит предсказывать вулканическую активность, что особенно важно для густонаселенных районов. Кроме того, с помощью подобного моделирования можно выявлять и зоны гидротермальных выходов, где возможна установка гидротермальных станций. Это освободило бы людей от необходимости использовать для нагрева воды и отопления уголь или мазут. Такой опыт уже есть у Исландии. Камчатка и Курильские острова в будущем также смогут извлекать пользу из гидротермальных источников.